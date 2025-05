Ein neues Kapitel für Metal-Produzenten wird aufgeschlagen: Die MetalCon feiert ihre Premiere mit den MetalCon Studio Sessions.

Die MetalCon ist das erste Event, das sich explizit an die Macher und Macherinnen von Gitarrenmusik der härteren Gangart richtet. An drei Tagen kann man in den luxuriösen Studioräumen der Studios 301 in Frankfurt networken und hautnah erleben, wie die führenden internationalen Metal-Produzenten aufnehmen, mixen und mastern – von fett klingenden Gitarrenwänden über komplexe Drum-Aufnahmen bis hin zu modernem Mixing in Stereo und Dolby Atmos. MetalCon: 30. Mai bis 1. Juni 2025 | Studios 301 Frankfurt (Tickets hier) Das Highlight: Bring your mix! – Teilnehmende können eigene Produktionen mitbringen und erhalten direktes Feedback von Top-Engineers der Szene. Außerdem vor Ort:…