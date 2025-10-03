Aerosmith verabschiedeten sich 2024 offiziell vom Livebusiness, aber so richtig will die Band nicht gehen.

Aerosmith verabschiedeten sich 2024 aufgrund von Steven Tylers Stimmbandverletzung von jeglichen Live-Plänen. Nun scheint der Abschied aber nicht ganz so endgültig, wie gedacht, wie Gitarrist Joe Perry in einem Interview andeutet. Glücksspiel Perry möchte das Ende der Band trotz hohem Alter und diverser Gebrechen noch nicht wahrhaben. Er sagte im Interview mit Kenny Young von WZLX: "Wir sprechen tatsächlich viel darüber. Ich weiß, dass unsere Tour-Tage vorüber sind. Wir sind alle aus Fleisch und Blut. Aber ich weiß nicht, ich glaube, dass wir irgendwann alle noch mal auf derselben Bühne stehen werden." Weiter meint er: "Wenn ich ein Glücksspieler wäre -…