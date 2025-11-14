Gwar sollte man nicht ernst nehmen. Nach der Ermordung von Charlie Kirk kann die MAGA-Bewegung in den USA aber offenbar nicht anders.

Die Auftritte von Gwar sind bestes Entertainment — mit einem Schuss Kunstblut. So haben die US-Schock-Metaller schon zahlreiche Persönlichkeiten wie Hillary Clinton, Michael Jackson, Mike Tyson und Jesus Christus sowie sämtliche US-Präsidenten seit Ronald Reagan auf der Live-Bühne zu Show-Zwecken abgemurkst. Jüngst traf es Elon Musk. Der Milliardär wurde am 20. September 2025 beim Riot Fest in Chicago enthauptet — in vorgegaukelter Manier, versteht sich. Blödes Timing? Darüber echauffieren sich nun Anhänger der MAGA-Bewegung. Beispielsweise haben konservative Medien wie Breitbart oder die New York Post über das Gwar-Konzert berichtet. Und in den Sozialen Medien gab es kritische Kommentare wie: "Ich weiß,…