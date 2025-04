Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Behemoth, Ghost, Benediction sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Behemoth 'The Shadow Elite' Benediction 'Crawling Over Corpses' Coffin Feeder 'If It Bleeds' (feat. Ben Duerr) Cytotoxin 'Biographyte' Dymna Lotva 'Ідзі І Глядзі (Come And See)' Edge Of Paradise 'Give It To Me (Mind Assassin)' Ghost 'Satanized' Gridiron 'Mascot' Gypsy Pistoleros 'Last Train To Nowhere' H.E.A.T. 'Bad Time For Love' Imminence 'God Fearing Man' Kadavar 'Hysteria' Kavrila 'Ascend' Sea Of Flame 'Wires' The Wildhearts 'I'll Be Your Monster' (feat. Jørgen Munkeby) Ye Banished Privateers 'Raise Your Glass' Your Spirit Dies 'Serpentine' (feat. Dan Weyandt)