Disturbed veröffentlichten die erste Single ihres kommenden Albums. ‘I Will Not Break’ weckt bewusst Assoziationen an das frühe Werk der Band.

Am 21.2. veröffentlichten Disturbed ihre neue Single ‘I Will Not Break’. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender I-Rock 93.5 sprach Gitarrist Dan Donegan über die musikalische Inspiration, die sie zu ihrem neuen Lied geführt hat. Die vollständige Single könnt ihr hier hören: ‘I Will Not Break’ war spontaner Hit bei Disturbed-Mitgliedern "Dieser Song kam sehr spät in unserem Aufnahmeprozess", erzählt Dan Donegan. "Den vergangenen September, Oktober und November haben wir in L.A. verbracht, um den Ball ins Rollen zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen genauen Zeitplan oder eine Deadline im Kopf. Wir hatten einfach Zeit und…