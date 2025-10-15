Ensiferum kommen im Januar 2026 für elf Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert: Ensiferum + Freedom Call + Dragony - Tour 2026 07.01. Heidelberg Halle 02 15.01. Köln, Live Music Hall 16.01. Geiselwind, Music Hall 17.01. Leipzig, Hellraiser 18.01. Stuttgart, LKA Longhorn 19.01. Hamburg, Markthalle 20.01. Frankfurt, Batschkapp 21.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg 27.01. München, Backstage Werk 29.01. A-Salzburg, Rockhouse 30.01. Memmingen, Kaminwerk Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets