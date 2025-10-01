Dimmu Borgir-Gitarrist Silenoz sprach auf dem Wacken Open Air über das neue Album der Norweger, das schon seit längerer Zeit in Arbeit ist.

2018 erschien das letzte Werk EONIAN von Dimmu Borgir, und Fans warten seither geduldig auf eine Fortsetzung. Bevor die Norweger auf dem Wacken Open Air auftraten, wurde Gitarrist Silenoz im Interview mit Influencer Paolo Phoenix zum aktuellen Stand der neuen Platte befragt. Er erklärte: "Es ist immer diese Zeit, wo man eigentlich noch ewig an dem Album arbeiten könnte, aber gleichzeitig muss man es eigentlich mal loslassen. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das gerade erwachsen wird. Man muss die Platte irgendwann rauslassen, und sobald das geschehen ist, ist sie fertig." Gut Ding will Weile haben Trotzdem fügt…