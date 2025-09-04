Evanescence arbeiten seit geraumer Zeit an neuem Material. Offenbar hat sich die Band dafür in keiner Weise Grenzen gesetzt.

Seit Beginn dieses Jahres haben Evanescence zwar neue Songs veröffentlicht, jedoch sind diese allesamt Soundtrack-Titel und haben somit erst einmal wenig mit dem heißersehnten Album zu tun. Immerhin sind seit THE BITTER TRUTH schon vier Jahre vergangen. Seit Sängerin Amy Lee gegenüber 89 FM A Rádio Rock im September 2024 erstmals erwähnte, dass die Band an einem neuen Album arbeiten wolle, wird sie in jedem Interview darauf angesprochen. Keine Regeln Auch Kevin Ryder und Megan Holiday vom Radiosender KROQ waren negierig und fühlten Amy Lee noch einmal auf den Zahn. Auf die Frage, was Fans dieses Jahr noch von Evanescence erwarten…