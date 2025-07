Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett findet, dass er während der Arbeiten am Black Album auf seinem spielerischen Höhepunkt war.

Metallica-Mitglied Kirk Hammett hat in einem aktuellen Interview bei britischen Metal Hammer unter anderem auf seine Karriere zurückgeblickt. Dabei kam die Sprache auch darauf, was seine beste Leistung an den sechs Saiten gewesen sein könnte. Der Lockenkopf hat hierbei eine Antwort gegeben, die auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen mag — jedoch nicht, wenn man bedenkt, wie gern der 62-Jährige aus dem Bauch heraus Soli schreibt. Wie von selbst "Es ist seltsam, denn meine Meinung dazu verändert sich die ganze Zeit", sinniert Hammett. "Ich sitze nicht herum und höre Metallica. Es läuft manchmal etwas, und ich denke mir:…