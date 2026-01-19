In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo erklärte Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia ihren Standpunkt zu KI-Bands.

In einem Interview mit dem spanischen Berichterstatter El Jevilongo sprach Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia über die zu diesem Zeitpunkt stattfindende „Sleepless Empire“-Europatournee. Dabei kam unter anderem das Thema „KI-Bands“ auf. Keine Kreativität, keine Seele „Ich hasse Musik, die mit KI gemacht wird“, sagte sie. „Ich verstehe, dass KI ein einfacher Weg ist, Musik zu machen, da man den Prozess des Musikmachens umgehen kann. Ich verstehe, dass alle genervt sind, insbesondere kreative Menschen, vor allem Künstler und Maler und Menschen, die Poster für Shows entwerfen. Alle Grafik-Designer sind angepisst und die Fotografen, Sänger und Musiker. Ich denke, im Fall der Musik…