Ein offiziell zugelassener Bildband mit Fotos von Pantera soll im Frühling 2026 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

Rufus Publications kündigte die Veröffentlichung des offiziellen Fotobuchs ‘Pantera’ an. Der Bildband soll zuvor unveröffentlichte Fotos des legendären Rock-Fotografen Ross Halfin enthalten. Exklusive Einblicke Halfin hatte in den letzten Jahren unbegrenzten Zugang zu Konzerten und Backstage-Bereichen von Pantera und begleitete die Band auf Tournee sowie bei Off-Days. Die Fotosammlung bietet somit einen Blick hinter die Kulissen und dokumentiert das Tourneeleben des aktuellen Pantera-Line-ups. Außerdem griff Halfin für den Bildband in sein Archiv: Mit inkludiert sind demnach auch ältere Fotografien der ursprünglichen Band-Mitglieder„Dimebag“ Darrell Abbott und Vinnie Paul Abbott. Der Bildband soll über 300 Seiten umfassen und im A3-Format inklusive einer…