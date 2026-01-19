Es wirkt schon fast wie eine Posse, wenn Slipknot über LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sprechen. Ob das Album jemals erscheinen wird?

Seit Jahren verspricht Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“, dass die mysteriöse Slipknot-Platte namens LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW veröffentlicht werden soll, doch bislang ist nichts dergleichen passiert. Zuletzt versicherte er den wartenden Fans im Dezember 2024, dass der Release für 2025 vorgemerkt sei. Alles sei fertig, der Rest liege nicht mehr in seiner Hand. Damals erklärte Crahan gegenüber NME: „Ich habe gesagt, dass es 2024 kommen würde, und ich habe mein Bestes gegeben, um es dieses Jahr zu schaffen. Was ich sagen kann, ist, dass ich Corey vor zwei Tagen das endgültige Kunstwerk gezeigt habe. Es passiert, aber aufgrund von…