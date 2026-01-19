Am 7. Dezember wurden Kiss von Donald Trump mit der Kennedy Center Honor Medal ausgezeichnet. Auch Ace Frehley wurde posthum geehrt.

Mitte August gab US-Präsident Donald Trump die diesjährigen Preisträger der Kennedy Center-Ehre bekannt – darunter auch die Ursprungsbesetzung von Kiss. Am 7. Dezember lud Trump zur Zeremonie ins Oval Office, wo Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss und, stellvertretend für den verstorbenen Ace Frehley, dessen Tochter Monique die Ehrung entgegennahmen. Laut Billboard ist Ace Frehley erst die dritte Person, die die Auszeichnung posthum erhielt. Vor ihm waren es Glenn Frey von den Eagles und Phil Lesh von Grateful Dead, die beide ebenfalls kurz vor der jeweiligen Zeremonie verstarben. Am Tag von Frehleys Tod veröffentlichte Simmons eine bewegende Erklärung, in der…