King Diamond verrät ein paar neue Infos zum langerwarteten Album – beziehungsweise der Trilogie, beginnend mit SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920.

Das letzte Studioalbum von King Diamond liegt inzwischen 18 Jahre zurück. Entsprechend gespannt und freudig blicken Fans neuem Liedgut entgegen. Mittlerweile ist ja bekannt, dass die Horror Metal-Legende und seine Band an einer ganzen Trilogie arbeiten und der erste Teil SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920 heißen wird. In einem neuerlichen Interview mit dem Fistful Of Metal-Magazin hat der King selbst noch ein bisschen mehr verraten. „Nun, zunächst einmal war der ursprüngliche Name, den wir gewählt hatten, THE INSTITUTE. Seit Beginn der US-Tournee heißt das Album aber SAINT LUCIFER’S HOSPITAL 1920. Es könnte durchaus sein, dass auf dem Album ein Track namens…