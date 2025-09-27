Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Das Aus der Jugend live in Saarbrücken 21.11.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Sektor Heimat, Saarbrücken

Saarbrücken

Künstler: Das Aus der Jugend

Ort: Sektor Heimat, Saarbrücken

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Saarbrücken

teilen
mailen
teilen
‘Das Kanu des Manitu’: Rage nahmen Song neu auf
Peavy Wagner und Rage haben bei ‘Das Kanu des Manitu’ auch wieder mitgemacht
‘Das Kanu des Manitu’ bringt derzeit viele Leute zum Lachen, und Rage im Zuge dessen viele Menschen zum Moshen.
An den deutschen Kinokassen feiert zurzeit ein Film richtig Erfolg: ‘Das Kanu des Manitu’ -- die Fortsetzung der Western-Comedy ‘Der Schuh des Manitu’ von Michael „Bully“ Herbig. Im Glanz des Blockbusters können sich auch -- vollkommen zu Recht -- Rage sonnen. Denn wie schon vor 24 Jahren haben die Heavy-Metaller um Peter „Peavy“ Wagner einen Song in dem Streifen untergebracht. Und zwar handelt es sich beide Male um ‘Straight To Hell’. Frisch aufpoliert Für den aktuellen Kassenschlager ‘Das Kanu des Manitu’ haben Rage das Lied extra sogar neu eingespielt -- ‘Straight To Hell ’25’ erschien passend zum letztwöchigen Kinostart. Das…
Weiterlesen
Zur Startseite