Bad Company lieferten von Anfang an mehr als ab. Heute feiert ihr Drittwerk RUN WITH THE PACK sein 50. Jubiläum

Wenn eine Band schon bei ihrer Gründung 1973 als „Supergroup“ etikettiert wird, dann weiß man: Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Bad Company - das Londoner Dream-Team aus Paul Rodgers und Simon Kirke (beide Ex-Free), Mick Ralphs (Ex-Mott The Hoople), Boz Burrell (Ex-King Crimson) - war von Anfang an mehr als nur ein Nebenprojekt. Mit Manager Peter Grant, dem Strippenzieher und Pianisten hinter Led Zeppelin, im Rücken war die Truppe quasi zum Erfolg verdammt. 1976, mit ihrem dritten Album RUN WITH THE PACK, zementierten sie endgültig ihren Platz im Rock-Olymp. Die Veröffentlichung liegt heute genau 50 Jahre zurück, weshalb…