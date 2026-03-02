Dave Grohl (Foo Fighters) bot Ozzy Osbourne vor über zwanzig Jahren einen seiner Songs an, den der Black Sabbath-Frontmann aber verschmähte.

Nach der Ankündigung des neuen Foo Fighters-Albums YOUR FAVORITE TOY, welches am 24. April 2026 erscheinen wird, gibt Mastermind Dave Grohl Interviews am laufenden Band. Im Gespräch bei Kerrang! Radio packte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger eine schöne Anekdote über Ozzy Osbourne aus. Demnach hat der Alternative-Rocker dem "Prinzen der Dunkelheit" einst eine Komposition angeboten. Die Black Sabbath-Ikone ist damals allerdings nicht darauf eingegangen. Wahre Schätze Konkret wagte Grohl diesen Vorstoß zu einer Zeit Anfang der Nullerjahre, als Sharon Osbourne bei anderen Musikern anfragte, ob sie Lieder für Ozzy Osbourne schreiben könnten. "Ich schrieb dieses Instrumental, das mega heavy war", erinnert sich…