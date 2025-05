Laut Bassist Chris Kael arbeiten Five Finger Death Punch derzeit an Material für den Nachfolger zum 2022er-Album AFTERLIFE.

Seitdem sie vor drei Jahren ihren letzten Langspieler AFTERLIFE veröffentlicht hatten, haben sich Five Finger Death Punch kaum eine Auszeit gegönnt. Festivals, eine eigene Headlinertour und einige Konzerte mit Metallica standen auf der Agenda. Im September 2024 zog sich Sänger Ivan Moody während des Auftritts beim Louder Than Life Festival einen Rippenbruch infolge eines Sturzes zu. Daraufhin musste das Quintett notgedrungen eine kurze Pause einlegen. Im Gespräch mit Kilpop wurde Bassist Chris Kael nun gefragt, was für die Band als Nächstes ansteht. So kamen jüngst alle Band-Mitglieder für „ein großes fünfstündiges Fotoshooting“ in Las Vegas zusammen, „bei dem wir uns…