Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi hat eine seiner Gitarren für den guten Zweck verlost und £50.000 gesammelt.

Unglaubliche Leistung Auf Instagram schreibt der Black Sabbath-Gitarrist in einem Statement: "Ein riesiges Dankeschön an jeden, der sich in den letzten Wochen ein Los zu meiner Gitarrenverlosung gekauft hat. Zusammen habt ihr über £50,000 für die Spendenaktion für das Heartlands Hospital gesammelt. Was für eine unglaubliche Leistung, die nur durch euch möglich war. Ich danke euch allen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tony Iommi (@tonyiommi) Guter Zweck Schon im November machte er auf die Verlosung aufmerksam, bei der Geld für die Renovierung des Krebsbehandlungszentrums des Krankenhauses gesammelt wird. Er schrieb: "Ihr habt jetzt…