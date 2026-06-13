Queen-Ikone Roger Taylor bringt im Herbst einen neuen Longplayer auf die Märkte dieser "wunderschönen Welt".

Da Queen als Band keine frische Musik mehr machen, muss sich Roger Taylor eben mal wieder auf Solopfade begeben. Der Schlagzeuger, Songwriter und Sänger hat einen neuen Longplayer angekündigt: VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD erscheint am 18. September 2026 via bei Columbia Records und Sony Music. Doch damit nicht genug: Mit ‘Come On Summer (It’s Party Time)’ gibt es bereits die erste Single daraus zu hören, bei welcher der südafrikanische Ndlovu Youth Choir mitmischt. Überall Wahnsinn VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD stellt das siebte Soloalbum von Roger Taylor dar — zuletzt hatte der 76-Jährige 2021 das Opus OUTSIDER…