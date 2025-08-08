Hoch die Hörner und Fäuste — Amon Amarth kredenzen uns einen fantastischen neuen Song: ‘We Rule The Waves’ gibt es hier inklusive Video!

Amon Amarth sind zurück! Johan Hegg und Co. haben soeben ihren brandneuen Track ‘We Rule The Waves’ veröffentlicht. Im zugehörigen, bombastischem Musikvideo (siehe unten) setzen die schwedischen Viking Metal-Ikonen nicht nur sprichwörtlich die Segel. Der Song kommt bandtypisch mit herrlichen Gitarren und unwiderstehlichen Hooklines daher. Das alles schreit nach einer spontanen Ruder-Action! Herrscher über die Wellen Von Seiten der Plattenfirma heißt es zum Stück: "Mit ‘We Rule The Waves’ liefern Amon Amarth ihren ersten neuen Song seit Jahren — und der hat es in sich: Ein donnerndes Manifest aus galoppierenden Riffs, hymnischen Melodien und unbändiger Wikingerwut. Produziert vom Grammy-nominierten Sound-Maestro…