Fans von Ozzy Osbourne können sich bei einem Trauerzug durch Birmingham ein letztes Mal von dem Musiker verabschieden.

Ozzy Osbourne, der "Prince Of Darkness", bekommt eine Trauerfeier, wie sie sich für den Adel ziemt. Wie die BBC Birmingham berichtet, zieht am Mittwoch, den 30. Juli ab 13 Uhr ein Trauerzug mit dem Sarg des verstorbenen Sängers durch seine Heimatstadt Birmingham. Fans bekommen somit die Gelegenheit, ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Die Prozession mit Ozzys Leichnam, die von den Bostin’ Brass-Musikern begleitet wird, zieht durch die Stadtmitte, die Broad Street entlang bis hin zur Black Sabbath-Brücke, wo schon Tausende Fans Blumen und Briefe abgelegt haben. Ozzys Familie wird die Brücke ebenfalls gegen 13 Uhr besuchen, um sich…