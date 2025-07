Auf ihrem neunten Album GOD OF ANGELS TRUST bemühen Volbeat in einigen Punkten wieder die Verve von früher.

Das komplette Interview mit Volbeat findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Die Mischung macht’s Gab es bei vorangegangenen Volbeat-Alben des Öfteren allerhand Gastbeitragsüberraschungen, hat man sich auch in dieser Abteilung diesmal äußerst kurz gefasst und es abgesehen von der langjährigen Background-Sängerinnenbegleitstimme von Mia Maja im kleinen Kreis belassen. „Da wir uns schon in Bezug auf das Spiel, Songwriting und die Aufnahmen eher auf die Anfangstage der Band bezogen haben, war es nur konsequent, keine großen Gäste aufzufahren. Die gab es auf…