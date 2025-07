Brad Arnold von 3 Doors Down laboriert an Nierenkrebs. Bedauerlicherweise haben sich schon Metastasen in einem anderen Organ gebildet.

Brad Arnold hat sich mit unguten Neuigkeiten zu Wort gemeldet. So hat der Frontmann der US-Alternative Rock-Gruppe 3 Doors Down verkündet, dass er an dem klarzelligen Nierenzellkarzinom leidet — der häufigsten Form des Nierenkrebs bei Erwachsenen. Doch damit leider nicht genug: Die Krankheit befindet sich im vierten Stadium (was bedeutet: Der Krebs hat sich auf andere Organe ausgebreitet). Bei Arnold haben sich Metastasen in der Lunge gebildet. "Hallo zusammen, Brad von 3 Doors Down hier", begrüßt der Musiker in einer Videobotschaft die Fans. "Ich hoffe, ihr habt heute einen großartigen Tag. Leider habe ich heute ein paar nicht so gute Nachrichten…