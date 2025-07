Vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt München öffnet 2029 eine neue, spektakuläre Konzerthalle: Die Munich Arena.

In München entsteht eine neue, moderne Halle, in der künftig Liveshows und -Events stattfinden werden. Der Tour- und Konzertveranstalter Live Nation hat eine strategische Partnerschaft mit der Munich Arena geschlossen, welche in der Nähe des Flughafens gebaut wird. Laut Firmenangaben stellt "die richtungweisende Multifunktionshalle" einen "Meilenstein in der Präsentation von Konzerten, Live-Entertainment-Veranstaltungen sowie spektakulären Events dar". Ab 2029 sollen darin bis zu rund 20.000 Besucher Platz haben. Geld nach Bayern Der Standort der neue Live-Halle bei München ist ein Grundstück am Flughafen. Es grenzt an den Innovationsstandort LabCampus an und ist nicht weit von der S-Bahn-Haltestelle "Besucherpark" entfernt. Demnach wird…