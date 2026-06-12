Vor Kurzem veröffentlichte Geoff Tate den dritten Teil der OPERATION: MINDCRIME-Reihe und befeuert erneut den Konflikt zwischen Queensrÿche und ihm.

Seit Jahren liegen Queensrÿche und ihr ehemaliger Sänger Geoff Tate im Clinch. Auf das Meisterwerk OPERATION: MINDCRIME (1988) folgte 2006 die Fortsetzung OPERATION: MINDCRIME II. Wenige Jahre später verließ er die Band im Streit. Vor Kurzem veröffentlichte Tate allein den dritten und letzten Teil der Reihe, OPERATION: MINDCRIME III, und stichelt nun wieder gegen seine ehemaligen Kollegen. Mehr vom Gleichen OPERATION: MINDCRIME III ist erneut ein Konzeptalbum, dessen Handlung sich um die Figur Nikki dreht, einen drogenabhängigen Auftragskiller, die von einer mysteriösen Figur namens Dr. X manipuliert wird. Anders als die ersten beiden Teile erzählt das dritte Kapitel die Geschichte…