Von 12 DM im Jahr 1990 zu 333 Euro in diesem Jahr - woher kommt diese Entwicklung der Wacken-Ticket-Preise?

Ein Festival zu besuchen, ist teuer. Ein Festival zu veranstalten, jedoch auch. Besonders, wenn es sich in der Größenordnung des Wacken Open Air befindet. 85.000 Menschen pilgern jährlich in Richtung Norddeutschland, um das ansonsten beschauliche Dorf eine Woche lang in den absoluten Ausnahmezustand zu bringen. Der jährliche Aufschrei, der dem Blick auf die Ticket- und sonstigen Preise rund um die Großveranstaltung folgt, gehört mittlerweile fast so sehr zu Wacken wie der knöcheltiefe Schlamm. Man könnte es auch als eine morbide Tradition betrachten. Schon 2002 wurde über Bierpreise gemeckert Bereits nach Wacken 2002 fühlten sich die Veranstalter dazu berufen, zu diesem…