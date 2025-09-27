Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dead Pioneers live in Köln 07.03.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Dead Pioneers

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Wacken 2025: So kommen die Ticket-Preise zustande
Wacken 2025
Von 12 DM im Jahr 1990 zu 333 Euro in diesem Jahr - woher kommt diese Entwicklung der Wacken-Ticket-Preise?
Ein Festival zu besuchen, ist teuer. Ein Festival zu veranstalten, jedoch auch. Besonders, wenn es sich in der Größenordnung des Wacken Open Air befindet. 85.000 Menschen pilgern jährlich in Richtung Norddeutschland, um das ansonsten beschauliche Dorf eine Woche lang in den absoluten Ausnahmezustand zu bringen. Der jährliche Aufschrei, der dem Blick auf die Ticket- und sonstigen Preise rund um die Großveranstaltung folgt, gehört mittlerweile fast so sehr zu Wacken wie der knöcheltiefe Schlamm. Man könnte es auch als eine morbide Tradition betrachten. Schon 2002 wurde über Bierpreise gemeckert Bereits nach Wacken 2002 fühlten sich die Veranstalter dazu berufen, zu diesem…
Weiterlesen
Zur Startseite