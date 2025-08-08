Da für Moonspell einige Jubiläen ins Haus stehen, nehmen die fünf Portugiesen ihre nächste Veröffentlichung äußerst ernst.

Moonspell bestehen schon seit 1989. Den großen Durchbruch hatten Fernando Ribeiro und Co. jedoch erst 1995 mit ihren Debütalbum WOLFHEART. Genau das ist im April dieses Jahres 30 Jahre alt geworden. Nächstes Jahr zieht das zweite Album IRRELIGIOUS gleich. Von diesem Umstand fühlen sich Moonspell offenbar etwas unter Druck gesetzt, wie Gründer und Frontmann Ribeiro dem griechischen Magazin Keysmash gegenüber gesteht. Wozu neue Musik? Mit HERMITAGE erschien 2021 das aktuelle Studioalbum des Quintetts, und so war die Frage nach neuem Material unumgänglich. „Nun ja, wir haben nie aufgehört, zu schreiben“, erklärt Fernando Ribeiro. „Aber ich hatte ein Dilemma, denn wir…