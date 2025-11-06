Chuck Billy erinnert sich an einen Konflikt mit Dave Mustaine auf ihrer US-Arena Tour und daran, wie Rob Halford Testament zur Hilfe eilte.
Im Gespräch mit David Ellefson erinnert sich Sänger Chuck Billy an Testaments erste US-Arena-Tour als Support für Judas Priest. Mit von der Partie waren Megadeth als zweite Vorband, deren Frontmann Dave Mustaine laut Billy schon in der ersten Tourneewoche zum Problem wurde. Der Testament-Sänger erzählt: "Ich kann mich noch erinnern, dass wir gerade nach einer großen Europa-Tournee eingeflogen waren. Und ich glaube, meine größte Erinnerung ist an die Band, in der du gespielt hast, Dave. Nichts für ungut, aber der andere Dave ... Ich weiß nicht, ob du dich an die Tour noch erinnerst. Spaßbremse Die Dinge liefen gerade gut für…