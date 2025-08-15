Ronnie Romero und Gus G. kommen im Oktober 2025 mit ihrer "Convergence-Tour" für neun Termine nach Deutschland.

METAL HAMMER präsentiert: Ronnie Romero & Gus G. + Last Temptation - Tour 2025 21.10. Nürnberg, Hirsch 22.10. Bensheim, Rex 24.10. Hamburg, Bahnhof Pauli 25.10. Isernhagen, Bluesgarage 26.10. Leipzig, Hellraiser 27.10. Augsburg, Spektrum 28.10. München, Backstage 29.10. Aschaffenburg, ColosSaal 30.10. Bielefeld, Lokschuppen Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets