Allein von den Namen der Schauspieler her verspricht das Scorpions-Biopic ‘Wind Of Change’ große Kino-Unterhaltung zu werden.

Die Scorpions lassen bekanntlich einen Kinofilm über die Band machen. Hierzu gibt es nun interessante Neuigkeiten, denn die Londoner Produktionsfirma Warner Bros. Studios Leavesden hat die Besetzung für ‘Wind Of Change’ (wie das Biopic heißen wird) bekanntgegeben. Demnach wirken einige namhafte Schauspieler bei den Dreharbeiten mit. Botschaft der Liebe und des Friedens Als Frontmann Klaus Meine tritt Ludwig Trepte (‘Unsere Mütter, unsere Väter’, ‘Deutschland 83’) in Aktion. Alexander Dreymon (‘The Last Kingdom’) mimt Gitarrist Rudolf Schenker, während Lead-Gitarrist Matthias Jabs von Ed Speleers (‘Downton Abbey’, ‘Outlander’, ‘You’, ‘Star Trek: Picard’) dargestellt wird. Des Weiteren gibt Luke Brandon Field (‘Interview With…