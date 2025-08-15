Das kommende Marduk-Boxset DREAMS OF BLOOD AND IRON feiert ihr blutiges Vermächtnis der Neunziger. METAL HAMMER entmint die Diskografie.

Goldwert OPUS NOCTURNE (1994) Mit OPUS NOCTURNE hieven Marduk die von ihnen maßgeblich mitbestimmte schwedische Prägung im Black Metal auf eine höhere Stufe. Melodisch ungleich ausgefeilter als auf THOSE OF THE UNLIGHT präsentieren sie sich in Höchstform, atmosphärisch dicht, musikalisch differenzierter und thematisch dem Okkultismus verschrieben. Finstere Klassiker wie 'Sulphur Souls', die schwarzmagische Hit-Komposition 'Materialized In Stone', die sehnsüchtig-epische Spielerei 'Opus Nocturne' oder der ausufernde Abgesang 'The Sun Has Failed'…