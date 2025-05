Paradise Lost hat die aktuell grassierende "Wir feuern unseren Drummer!"-Krankheit ebenfalls infiziert — zum Leidwesen von Guido Zima.

Selten war Journalismus so einfach — Paradise Lost sei Dank. Denn vor ein paar Tagen schrieb der Autor dieser Zeilen folgendes: "Zurzeit greift es bei Rock- und Metal-Gruppen um sich, dass einem bestimmten Band-Mitglied die Tür gewiesen wird. So sitzt jüngst oft der Schlagzeuger auf dem Schleudersitz. In der letzten Zeit mussten unter anderem Josh Freese bei den Foo Fighters und Zak Starkey bei The Who gehen, woraufhin Mike Portnoy schon scherzte, dass er um seine Position bei Dream Theater fürchtet. Nun gibt es einen Rauswurf bei In Flames." Und täglich grüßt das Murmeltier Jetzt ziehen wie oben bereits angedeutet Paradise Lost nach und setzen ihrem Trommler…