Richie Kotzen hat vor Jahren bei Nine Inch Nails vorgespielt. Zu einer Zusammenarbeit ist es jedoch offensichtlich nie gekommen.

Am 4. April ist das neue Smith/Kotzen-Album BLACK LIGHT/WHITE NOISE erschienen. Um darüber zu sprechen und dies zu bewerben, gibt Richie Kotzen derzeit zahlreiche Interviews. Im Gespräch mit Hot Metal lässt er jedoch eine Bombe platzen. So gibt Kotzen an, dass er einmal einen Anruf vom damaligen Nine Inch Nails-Bassisten Jeordie White erhalten habe, der ihn zum Vorspielen einlud. Bandchef Trent Reznor sei von Kotzens Können begeistert gewesen und habe gesagt, das Management der Band werde sich in Kürze melden. Nine Inch Nails vs. Poison In seinen Worten: „Ich war mit dem Bassisten von Marilyn Manson [Jeordie White aka Twiggy…