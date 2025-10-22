Bei einem Gastspiel in Buenos Aires passte Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose etwas nicht, weswegen er ein wenig ausflippte.

Was war denn da los bei Guns N’ Roses? Die Sleaze-Rocker befinden sich gerade auf Tour durch Lateinamerika und machten zuletzt zwei Mal in Buenos Aires Station — am Freitag, den 17. Oktober sowie am Samstag, den 18. Oktober. Und bei der zweiten Liveshow scheint für Frontmann Axl Rose irgendetwas nicht nach Plan gelaufen zu sein, weswegen er kurz die Beherrschung verlor. Immer mitten in die Bassdrum rein! So ist in von Fans gefilmten Videos zu sehen, wie das Guns N’ Roses-Organ sein Mikrofon wutentbrannt in die vom neuem Schlagzeuger Isaac Carpenter bediente Bassdrum schmiss. Später trat er noch einmal…