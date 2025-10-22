Deftones legen mit PRIVATE MUSIC ein weiteres Album voller träumerischer Melodien und eigenwilliger Riffs vor.

Das komplette Interview mit Deftones findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Deftones sind eine Band, die über die Jahre immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen wurde und deren Mitglieder mit ganz eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Da wäre einmal der tragische Tod ihres Bassisten Chi Cheng, der nach einem schweren Autounfall 2008 in ein Koma fiel und 2013 den Folgewirkungen seiner Verletzungen erlag. Dann die paralysierende Flugangst, der Hang zu Verschwörungstheorien und gesundheitliche Probleme ihres zweiten Gitarristen Stephen Carpenter, die ihn seit…