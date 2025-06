1980 war kein gewöhnliches Jahr für Black Sabbath. Die Veröffentlichung von HEAVEN AND HELL bedeutete den Anfang einer neuen Ära.

Am 25.4.1980 erschien das Ergebnis einer der einflussreichsten Trennungen der frühen Metal-Geschichte. Ozzy Osbourne und Black Sabbath gingen getrennte Wege, Ronnie James Dio trat der Band bei und brachte frischen Wind in die Segel. Ihr neuntes Album HEAVEN AND HELL erschien ein Jahr nach der offiziellen Trennung und markiert somit den Wendepunkt der Black Sabbath-Karriere. Besonders nun, keine drei Monate vor Ozzy Osbournes großem Verabschiedungs-Festival und der von vielen lange herbeigewünschten Wiedervereinigung, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Tony Iommi über den Umbruch 1980 In einem Interview mit Consequence erzählte Gitarrist und Sabbath-Gründungsmitglied Tony Iommi: "HEAVEN AND HELL ist…