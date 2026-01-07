Wieder einmal haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine bunte Bescherung zu zaubern.

Liebe Leserschaft, mit Stolz dürfen wir verkünden, dass wir auch in den zwölf Monaten nach dem großen METAL HAMMER-Jubiläumsjahr unserem Motto treu geblieben sind und weiterhin alles geben, um euch regelmäßig mit einer geballten Ladung „Maximum Metal“ zu versorgen – hier im Magazin, aber auch online, im Podcast und den Sozialen Netzwerken. Ihr könnt uns lesen, hören und sehen – ganz, wie ihr mögt. Umso wichtiger ist es für uns, eure Meinung über unser Schaffen zu erfahren: Mehr Vinyl, keine CD mehr? Mehr Meinung, weniger Historys? Sonstige innovative Ideen, die den Fortbestand unseres Hefts sichern und unsere Reichweite in der…