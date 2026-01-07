Daniel Mongrains Zeit bei Forbidden ist vorbei. Die Thrasher haben einen dauerhaften Nachfolger für Steve Smyth an der Gitarre gefunden.

Im Juli 2024 gab Gitarrist Steve Smyth seinen Rücktritt bei Forbidden bekannt. Als temporären Ersatz liehen sich die Bay Area-Thrasher Daniel „Chewy“ Mongrain bei Voivod aus. Nun gibt es eine Neubesetzung am Sechssaiter, die von Dauer sein soll. Jeremy von Epp (unter anderem Black Gates, The Venting Machine) löst Mongrain ab, der sich nun wieder voll und ganz seiner Haupt-Band widmen kann. Von Epp sprang bereits im Oktober bei zwei Auftritten für Mongrain ein und hat sich offenbar bewiesen. In aller Freundschaft In einem sehr langen Statement via Social Media melden sich alle drei Parteien zu Wort. Forbidden schreiben: „Als…