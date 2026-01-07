Es war uns wieder ein Fest! Zur Nachbetrachtung des METAL HAMMER PARADISE 2025 kommt hier ein launiger Nachbericht mit Fotos.

Wenn man in die Passage des Ferienparks Weissenhäuser Strand einläuft, rechts den METAL HAMMER-Stand und links das Festival-Merchandise erblickt, etwas weiter Pizza-Duft wittert, später links zum Spaßbad abbiegen könnte und sich — wieder draußen angekommen — einen Glühwein und/oder ein Backfisch-Brötchen gönnt, ist das ein Gefühl von Heimkommen. Die meisten Besucher sind Stammgäste: Die mittlerweile zwölfte Auflage des METAL HAMMER PARADISE stellt demnach ein großes Wiedersehen dar — mit der Anlage, mit der Ostsee und mit den Leuten. Einen ausführlichen Nachbericht vom METAL HAMMER PARADISE 2025 mit allen Bands, Rahmenprogramm und exklusiven Fotos lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026, ab…