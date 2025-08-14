METAL HAMMER-Autor Marc Halupczok preist die Vorteile von "Zwergen-Festivals" gegenüber den Mammutveranstaltungen.

Liebe Metalheads, die Temperaturen klettern, und die Festivalsaison ist in vollem Gange. Ob im hohen Norden, im tiefsten Süden, direkt vor der eigenen Haustür oder bei den europäischen Nachbarn – überall werden riesige Äcker mit Bühnen und Bierbuden bestückt, auf dass Tausende Metal-Fans mit Sack und Pack anreisen, um ein paar verrückte Tage zu erleben. Schöne Sache. Ich stelle bei mir und im Freundeskreis aber immer häufiger fest, dass die Bereitschaft, sich zu den Mega-Festivals zu bemühen, sinkt. Stattdessen stehen kleinere Open Airs (oder Hallenveranstaltungen) wie das Burning Q zwischen Bremen und Bremerhaven, das Steel Held High in Braunschweig oder…