Ex-Megadeth-Bassist David Ellefson findet, Metalheads sind "schrullige Sonderlinge". Zudem ist ihm Gemeinschaft wichtiger als Geld.

David Ellefson hat in einem aktuellen Interview mit dem That Metal Interview-Podcast darüber gesprochen, wie sich die Musikindustrie verändert hat, seitdem er 1983 mit Dave Mustaine seine ehemalige Band Megadeth gegründet hat. Dabei kam der 60-Jährige auch auf die Metal-Community zu sprechen, die er als "Sippe von schrulligen Sonderlingen" bezeichnet hat. Kameradschaft über Geld "Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft", rekapituliert David Ellefson. "Als ich Musiker wurde, gab es noch eine Möglichkeit, eine Karriere zu haben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und im Grunde für sein Leben aufzukommen, damit man weiter Musik machen kann. Für mich war das das Ziel.…