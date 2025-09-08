Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dennis Kiss live in Zürich 18.10.2025

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Dennis Kiss

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Tom G. Warrior will neue Musik im Hellhammer-Stil schreiben
Triumph Of Death
Tom G. Warrior spricht im Interview darüber, warum er mit Triptykon und Triumph Of Death alte Songs von Celtic Frost und Hellhammer spielt.
Tom Gabriel Fischer, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Tom G. Warrior, ist der ehemalige Hellhammer und Celtic Frost-Gitarrist sowie der aktuelle Triptykon-Sänger und Gitarrist. Im Interview mit PowerOfMetal.cl sprach er über seine anstehende Performance auf dem Chile Terrorfest. Dort wird er mit seinem neuen Projekt Triumph Of Death Musik von Hellhammer und mit Triptykon Songs von Celtic Frost spielen. Auf die Frage, ob er mit dem Gedanken spiele, eine der beiden Bands mit neuem Material wiederzubeleben, antwortet dieser: „Im Fall von Celtic Frost machen wir das bereits mit Triptykon. Triptykon ist im Grunde die Fortsetzung von Celtic Frost, nur ohne die…
Weiterlesen
Zur Startseite