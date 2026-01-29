Ivan Moody (Five Finger Death Punch) feiert 45. Geburtstag — wir blicken auf Höhen und Tiefen seiner Karriere und seines Lebens zurück.

Am 7. Januar 1980 wurde der kleine Ivan Lewis Greening in Denver geboren, der im Laufe seines Lebens zunächst als Ghost und später als Ivan Moody bekannt wurde. Obwohl er den meisten Menschen heute als Five Finger Death Punch-Frontmann ein Begriff ist, führte ihn sein Leben über verschiedenste Umwege an den Punkt, an dem er heute steht. Die harten Hooks und reißenden Riffs, die seine Band besonders in den Jahren nach der Jahrtausendwende populär werden ließen, waren nicht immer sein tägliches Brot. Während Moody nun hoffentlich im Kreis seiner Lieben seinen 45. Geburtstag feiert, nutzen wir diesen Tag zum Anlass,…