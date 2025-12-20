Toggle menu

Der Dicke Polizist live in Hamburg 25.04.2026

Künstler: Der Dicke Polizist

Karte und Anfahrt

Sam Rivers (Limp Bizkit): Dramatischer Notruf veröffentlicht
Sam Rivers mit Limp Bizkit beim Leeds Festival am 24. August 2025
Ein Mitschnitt des Notrufes verdeutlicht, wie dramatisch das Ableben von Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers gewesen sein muss.
Am 18. Oktober verstarb Limp Bizkit-Bassist und Gründungsmitglied Sam Rivers vollkommen unerwartet im Alter von nur 48 Jahren. Nach und nach kommen Details über sein Ableben ans Licht. Erst kürzlich gab ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr an, dass sie an jenem Samstag einen Anruf wegen einer „nicht ansprechbaren Person mit Herzstillstand“ hatten. Der Anruf wurde von der Notrufzentrale als sogenannter „attended death“ („beaufsichtigter Tod“) eingestuft. Das bedeutet, dass der Verstorbene „Patient in medizinischer Behandlung wegen einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit war, die wahrscheinlich innerhalb relativ kurzer Zeit zum Tod führen wird“. Nun veröffentlichte das Branchenportal TMZ den Notruf, der von…
