Als Cinderella HEARTBREAK STATION veröffentlichten, wussten sie nicht, dass sie sich gerade auf ihrem Zenit befinden. Ein Rückblick.

Als Cinderella im November 1990 ihr drittes Studioalbum HEARTBREAK STATION veröffentlichten, war klar: Die US-amerikanische Rock-Band wollte raus aus dem Korsett des Glam Metal, das ihre ersten beiden Alben geprägt hatte. Statt Hochglanz und Effekte setzte die Band auf rohe Energie, Blues-Einflüsse und einen Klang, der an die Rolling Stones oder Aerosmith erinnert. Zwischen Aufbruch und Rückschritt Mit elf Songs, drei Singles und einer Chart-Platzierung auf Rang 19 der Billboard 200 schien zunächst alles nach Erfolg auszusehen. Im Februar 1991 erreichte die Platte sogar Platinstatus in den USA. Doch die Kritiker waren gespalten: Manche lobten den mutigen Schritt weg vom…