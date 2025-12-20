Toggle menu

Der Dicke Polizist live in Unterschleißheim 09.05.2026

Künstler: Der Dicke Polizist

Metal im TV: Faith No More, RATM & Fu Manchu im WDR
Mike Patton und Faith No More (hier beim Lowlands Festival 2009) sorgen für Metal im TV
Wahlweise zum Wochenausklang oder dem Einläuten der kommenden Woche haut der WDR erneut eine geballte Ladung Metal im TV raus.
Am Wochenende ist es mal wieder an der Zeit für Metal im TV. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) öffnet erneut sein Archiv und hat drei spannende Live-Konzerte im Programm. In der Nacht von Sonntag auf Montag können die Zuschauer Shows von Faith No More, Rage Against The Machine sowie Fu Manchu erleben. Entfesselt Den Anfang machen Miko Patton und Co.: Um 1.45 Uhr am Montag, den 8. Dezember 2025 läuft im WDR der Auftritt der US-amerikanischen Alternative-Metaller vom Area4 Festival 2009 in Lüdinghausen. Die Rundfunkanstalt lässt dazu wissen: "Das Comeback des Jahres 2009 war für viele Freunde gut gemachter Rockmusik bestimmt…
