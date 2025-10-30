Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dream Theater, Alter Bridge, Battle Beast sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alter Bridge 'Silent Divide' Battle Beast 'Angel Of Midnight' Between The Buried And Me 'The Blue Nowhere' Dream Theater 'Bend The Clock' Equilibrium 'Bloodwood' Frayle 'Heretic' Glasya 'Fear' (feat. Fernando Ribeiro) Howling Giant 'Beholder I: Downfall' Impureza 'Covadonga' Jet Jaguar 'Fool's Paradise' Leprous 'Like A Sunken Ship' (live) Linx 'One Step' Lord Of The Lost 'Raveyard' (feat. Käärijä) Mortemia 'Dream On' Nails To Obscurity 'Glass Bleeding' Orbit Culture 'Nerve' Sanguisugabogg 'Repulsive Demise' Skull & Crossbones 'Echoes Of Eternity' Velvet Rush 'Shake That Thing' Warrant 'Falling Down'