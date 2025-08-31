Der Tod von Ozzy Osbourne hat Metal-Fans rund um den Globus in Schockstarre versetzt. Die Welt nimmt Abschied von einer Legende.

Nur wenige Wochen, nachdem Ozzy Osbourne seinen Bühnenabschied gab, heißt es nun für immer: „Goodbye Ozzy!“ Vor mehr als 50 Jahren begannen John Michael „Ozzy“ Osbourne, Terence Michael Joseph „Geezer“ Butler, Anthony Frank „Tony“ Iommi und William Thomas „Bill“ Ward, als Black Sabbath die Musikgeschichte entscheidend zu prägen. Songs wie ‘Paranoid’ oder ‘War Pigs’ sind Hymnen für mehrere Generationen von Fans. Diese nehmen nun Abschied von ihrem Idol: dem Prince Of Darkness, Godfather Of Metal, Ozzy Osbourne. Abschied & Tribut Seitdem verkündet wurde, dass Ozzy Osbourne am Morgen des 22. Juli im Kreise seiner Liebsten verstarb, überschlagen sich nicht nur…