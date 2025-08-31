Trivium-Sänger Matt Heafy erholt sich derzeit von einer Knie-OP. Trotz Verletzung sollen alle geplanten Festival-Auftritte stattfinden.

Wie der Trivium-Frontmann Matt Heafy in einem Instagram-Post verkündete, musste er sich nach einem Meniskusriss vor einigen Tagen einer Knie-OP unterziehen. Diese sei jedoch erfolgreich verlaufen und die Festivalheadlinertour nicht in Gefahr. „Nichts kann uns aufhalten! Mein Knie ist bereits auf dem Weg der Besserung - der Euro-Festivalheadliner-Lauf steht noch aus - nicht einmal ein zerfetzter Meniskus kann uns daran hindern, unser Wort für unser Shogunat zu halten“, schreibt Matt Heafy. Operation war erfolgreich „Ich habe die Verletzung verschwiegen, um niemanden zu beunruhigen. Aber letzten Donnerstag hat mein linkes Knie den Geist aufgegeben. Die Operation war ein großer Erfolg. 30-40%…